Calciomercato Milan | Joshua Zirkzee in attacco? Più spazi per Pulisic e Loftus-Cheek E Leao…

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di giovedì 4 aprile 2024), con il possibile arrivo dipotrebbero avere grandeo per gli inserimenti: Leao show Ilsi avvicina sempre di più a. Secondo le ultime indiscrezioni, l’attaccante del Bologna gradirebbe il trasferimento nella formazione allenata da Stefano Pioli e la dirigenza rossonera è al lavoro per preparare l’assalto al giocatore in questione. Si parla già di una possibile offerta, che dovrebbe essere avanzata in estate, da 50 milioni di euro più il cartellino di Alexis Saelemaekers. Se tutto dovesse andare nel migliore dei modi, ilil prossimo anno potrebbe trovarsi in squadra un vero e proprio talento molto promettente. Andiamo, ...