Calciomercato Milan | Joshua Zirkzee è sempre più vicino | pronta l’offerta

Leggi tutta la notizia su dailymilan

(Di giovedì 4 aprile 2024), l’obiettivo numero uno per l’attacco è: l’olandese èpiùe la dirigenza preparapotrebbe presto diventare il nuovo attaccante del? Possibile. No, il primo Aprile è passato e non è uno scherzo. Facciamo, però, una premessa. Stiamo solo facendo cronaca e riportiamo ciò che filtra daello. Dal centro sportivo rossonero, infatti, sembra esserci un cauto ottimismo per il possibile arrivo, in estate, dell’attaccante olandese che ha stregato tutti con i suoi goal e le sue giocate nel Bologna di Thiago Motta. Lo sappiamo, la dirigenza del club di via Aldo Rossi sta valutando diversi nomi per il dopo Giroud e tra questi ci ...