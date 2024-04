Calciomercato Milan | follie per Zirkzee | offerta con contropartita al Bologna

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 4 aprile 2024) Ilha deciso di rompere gli indugi sul fronte. La squadra è ancora in corsa per obiettivi importanti tra campionato e Europa League con il chiaro obiettivo di raggiungere traguardi ambiziosi e salvare la stagione dopo un avvio complicato. Sul fronte panchina la situazione sembra indirizzata: Stefano Pioli si è meritato la conferma ed il matrimonio è destinato a consolidarsi anche nella prossima stagione. In uscita è ai dettagli l’addio di Olivier Giroud, destinazione MLS. Ilha già individuato il sostituto ideale: Joshuadele protagonista di una stagione eccezionale con i rossoblu. Foto di Elisabetta Baracchi / AnsaL’delE’ in arrivo un tesoretto molto importante: l’Atalanta è pronta a versare ai rossoneri circa ...