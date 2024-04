Calciomercato Milan – Addio Giroud Ma vuole lasciare con un trofeo

Torino e Fiorentina, notte da sogni. A Bologna la finale di Coppa Italia - Savva è pronto a trascinare il Torino, Sene è la speranza della Fiorentina: si gioca al Dall’Ara. Di fronte i due club più titolati della competizione: con 8 vittorie i granata guidano l’albo d’oro ...gazzetta

Tuttosport: "Buongiorno, voglia di big: ecco a chi non direbbe di no" - In estate c'è il rischio di perdere il canterano. "Buongiorno, voglia di big: Toro, Nazionale ed Europei, crescono le ambizioni" è il titolo scelto da Tuttosport per ...torinogranata

IL PENSIERO - Capello: "Calzona ha provato a tornare all'antico, ma il Napoli non difende più come prima e non solo per l'assenza di Kim" - NAPOLI - Fabio Capello, ex allenatore, tra le altre, di Milan e Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni a La Gazzetta dello Sport analizzando il campionato del Napoli: "È evidente come all’appell ...napolimagazine