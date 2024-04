Calcio | Sporting Il Barça in pressing per Amorim | ma c' è anche Liverpool

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di giovedì 4 aprile 2024) Secondo la stampa britannica le due big deleuropeo puntano sul tecnico portoghese LONDRA (INGHILTERRA) - Un testa a testa per assicurarsi Ruben. Secondo il "The Independent" il tecnico delloLisbona non è solo la prima scelta delper il dopo-Klopp, maquella d