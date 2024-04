Calcio | Serie A Guida arbitra Roma-Lazio | Udinese-Inter a Piccinini

Il fischietto messinese dirigerà il match di venerdì che aprirà il programma della 32esima giornata ROMA - Alberto Santoro della sezione di Messina è stato designato per dirigere l' anticipo della ... (ilgiornaleditalia)

Il campionato di serie D tornerà in campo domenica per la quintultima giornata. Il Corticella, sesto in classifica e a due sole lunghezze di svantaggio dalla zona playoff, è atteso dal derby interno ... (sport.quotidiano)