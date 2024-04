Calcio Juniores Regionale | risultati e marcatori della 28^ giornata tra il 2 e il 3 aprile

Leggi tutta la notizia su vallesina.tv

(Di giovedì 4 aprile 2024) Definite le tre qualificate alla fase per il titolo, ovvero Montecchio Gallo, Portuali Dorica e Sangiustese: il triangolare al via il 20. Nelle gare di questo turno infrasettimanale, vincono Marina, Jesina, Castelfrettese e Barbara Monserra VALLESINA, 42024 – Il turno infrasettimanaleha definito le tre vincitrici dei gironi Under 19. Festeggiano la vittoria del proprio raggruppamento, infatti, K-Sport Montecchio Gallo (A), Portuali Dorica Ancona (B) e Sangiustese Valdichienti Ponte (C), che si sfideranno in un triangolare nella fase che determinerà il campionedi categoria. Andiamo a vedere tutto quello che è successo nelle partite28^che si sono giocate tra ...