Calcio In Promozione la San Marco si prepara alla volata finale Alessi | L’obiettivo è il traguardo salvezza»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 4 aprile 2024) Sial rushla SanAvenza che deve mettersi alle spalle l’eliminazione in semidi Coppa per tornare a concentrarsi sul campionato come sottolineato dal tecnico David. Cosa chiedete a queste ultime 5 gare di campionato? "Innanzitutto di fare prima possibile quei punti che ci servono per garantirci matematicamente la. In secondo luogo proseguire nel progresso di crescita di una squadra molto giovane". Si riparte dtrasferta di Monsummano. Come giudica a livello di difficoltà questodi torneo? "Non sarà una trasferta semplice perché non abbiamo più Verona e non ci sono Pasciuti e Conti per squalifica ma la squadra ha dimostrato di saper sopperire alle assenze. Per il resto più che dagli avversari ...