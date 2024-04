Calcio femminile | Italia vuol stupire contro l’Olanda a Cosenza nelle qualificazioni agli Europei 2025

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 4 aprile 2024) L’appuntamento è fissato per domani, venerdì 5 aprile, allo Stadio San Vito – Gigi Marulla –(ore 18.15 e diretta tv su Rai 2 HD). Un nuovo percorso ha inizio per la Nazionalena didi Andrea Soncin, impegnata nel primo indel girone 1 di Lega A delle. Messa in archivio la permanenza nella Lega A di Nations League con le splendide prestazioni in Svezia (1-1) e in Spagna (storica vittoria per 3-2 a Pontevedra) a chiusura della rassegna continentale, le nostre portacolori sono attese a un percorso non semplice. Le azzurre sono state inserite nel medesimo raggruppamento di Paesi Bassi, Norvegia e Finlandia e l’esordio saràle olandesi, che ...