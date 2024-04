Calcio | Colantuono Per noi serenità parola proibita | serve un sussulto

Serie A, le probabili formazioni di Salernitana-Sassuolo: torna Erlic dopo la squalifica - La 31^ giornata di campionato vede il Sassuolo far visita alla Salernitana, gara in programma venerdì 5 aprile alle 20:45 allo Stadio Arechi. I neroverdi sono reduci dal pareggio casalingo con l’Udine ...canalesassuolo

Calcio: Ballardini 'Importante ma non decisiva, Salernitana pericolosa' - 'Con me 4 punti in 4 gare, il Sassuolo deve fare meglio', dice il tecnico neroverde SASSUOLO (ITALPRESS) - Col tempo che stringe e la classifica che non migliora, la trasferta del Sassuolo di domani s ...informazione

Salernitana, verso il minimo stagionale di presenze all'Arechi - "Le motivazioni ci devono essere sempre - ha ammonito il tecnico granata dopo il ko di Bologna - il Calcio è strano e possono capitare ... Arechi è un'occasione d'oro per fare bottino pieno.rainews