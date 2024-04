Calcio | Ballardini Importante ma non decisiva | Salernitana pericolosa

(Di giovedì 4 aprile 2024) "Con me 4 punti in 4 gare, il Sassuolo deve fare meglio", dice il tecnico neroverde SASSUOLO - Col tempo che stringe e la classifica che non migliora, la trasferta del Sassuolo di domani sera a Salerno può essere uno spartiacque decisivo nella corsa salvezza della squadra di Davide, penul

"Non esiste la partita perfetta, dovremo cercare di fare meno errori possibili" SASSUOLO (MODENA) - "Lo spirito deve essere quello di sabato scorso, quando hai la palla ti adoperi per far sì che la ... (ilgiornaleditalia)

"Ci siamo conosciutio meglio in queste setimane, c'è un bel clima in squadra", dice il tecnico neroverde SASSUOLO - La sosta del campionato ha permesso a Davide Ballardini di prendere contatto in ... (ilgiornaleditalia)

Sassuolo, Ballardini: "Partita importante ma non decisiva. Due gli assenti" - Davide Ballardini, allenatore del Sassuolo, ha presentato il match dell'Arechi con la Salernitana in programma domani alle 20.45, parlando in conferenza stampa. Ecco le sue ...tuttosalernitana

Ballardini prima di Salernitana-Sassuolo: “Gara non decisiva, il poco riposo non inciderà” - Non c’è un attimo di respiro per il Sassuolo, atteso dalla cruciale trasferta con la Salernitana ad appena quattro giorni dall’1-1 interno con l’Udinese. Davide Ballardini ha parlato in conferenza ...canalesassuolo

