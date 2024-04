(Di giovedì 4 aprile 2024) La tragedia si è consumata all'alba di giovedì mattina in un edificio in parte occupato abusivamente. La vittima, una 46enne italo-brasiliana, aveva precedenti per droga. I vicini di casa: "Lui gridava sempre con lei"

Caduta dal balcone e trovata morta a Ostia. Fermato il compagno romeno - Tragedia all'alba di giovedì 4 aprile a Ostia, sul litorale romano, dove una donna italo-brasiliana di 46 anni è precipitata dal quarto piano di una palazzina. Il compagno, un 41enne romeno, è stato ...ilgiornale

Spari della Guardia costiera libica contro la Mare Jonio. L'appello della ong: «Il governo italiano li fermi» - Spari in mare dalla Guardia costiera libica contro l'intervento della ... creando il panico e provocando la Caduta in acqua di diverse persone. Il team della Mare Jonio sta recuperando e proteggendo i ...ilmattino

Vingegaard, tremenda Caduta al Giro dei Paesi Baschi: il re del Tour portato via in ambulanza, costole e clavicola rotti, stagione a rischio - Vingegaard, Roglic e Evenepoel caduti al Giro dei Paesi Baschi: il re del Tour portato via in ambulanza, corsa fermata ...ilfattoquotidiano