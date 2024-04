Cabrini dice Champions Un Bologna straordinario La grande Europa è vicina»

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 4 aprile 2024) "La? Se sei arrivato fino a qui sarebbe un errore non crederci. Scavalcare la Juve? Da qui alla fine tutto può succedere, ma seguo Motta e mi concentrerei su una partita per volta, senza fare troppo affidamento sullo scontro diretto. Thiago va o resta? Credo che per restare vorrà precise garanzie...". Le verità del Bell’Antonio, al secolo Antonio. Bello anche adesso che a 66 anni è ancora rivestito dell’immortalità del mito, come si conviene a chi, nell’82 in Spagna, si consacrò eroe Mundial prima di chiudere la carriera proprio sotto le Due Torri, con una conquista dell’che l’anno dopo portò in dote l’onta di una retrocessione. I paradossi del calcio., se ilandasse in? "Farebbe qualcosa di, ma in ...