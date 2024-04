Torino , il presidente Urbano Cairo ha ammesso che il Milan era interessato ad Alessandro Buongiorno . Per il club granata però è ritenuto incedibile… Uno dei chiari obiettivi del Milan per il reparto ... (dailymilan)

Buongiorno 'si mette' sul mercato e Cairo fa il nuovo prezzo: la verità su Inter e Milan - Alessandro Buongiorno ed il Torino, una storia d`amore giunta al suo diciassettesimo anno e che appare più solida che mai, come farebbe immaginare il lungo prolungamento.calciomercato

Tuttosport: "Buongiorno, voglia di big: ecco a chi non direbbe di no" - In estate c'è il rischio di perdere il canterano. "Buongiorno, voglia di big: Toro, Nazionale ed Europei, crescono le ambizioni" è il titolo scelto da Tuttosport per ...torinogranata