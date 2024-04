Bruno Conti | «Dopo la vittoria col Brasile buttammo Berzot in piscina con tutte le sue pipe» Corsera

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 4 aprile 2024) IL Corriere della Sera intervista oggi. Il suo esordio in Serie A 50 anni fa.l’addio al calcio hanuato a lavorare con la sua Roma e con i ragazzi Se oggi deve spiegare a un ragazzino che cos’e? il professionismo, che parole usa? «Il problema e? spiegarlo ai suoi genitori. Noi siamo cresciuti in strada, pensando solo a divertirci. Oggi se a 11 anni un bambino viene selezionato c’e? un’esasperazione incredibile, si pensa solo al risultato, a litigare e a sovrastare gli altri, invece di far capire poche cose, ma con chiarezza». Quali? «L’importanza della scuola, prima di tutto. Poi che il calcio e lo sport vanno vissuti come divertimento. Se uno e? bravo, arriva. Io sono stato bocciato a diversi provini, ma non mi pesava e il giornoero a giocare con gli ...