Brignone imprendibile nel gigante femminile Arriva il decimo scudetto tricolore in carriera

(Di giovedì 4 aprile 2024) Quarto titolo italiano innell’amatoper Federicasulla pista di Senales (Bz). La campionessa valdostana, originaria di Milano, ha letteralmente dominato la gara disputata sulla pista Lazaun, confermando l’eccezionale stato di forma mostrato nel finale di stagione in Coppa del mondo. Per la 33enne del Centro Sportivo Carabinieri si tratta deldella. Il tempo finale di 2’00?96 le ha garantito un margine di 2?40 sulla diciassettenne Giorgia Collomb, che ha relegato al terzo posto l’esperta friulana Lara Della Mea, staccata di 3?07). Quinto posto per una buona Ilaria Ghisalberti: la bergamasca ha tagliato il traguardo a 3?75 dalla vincitrice, mentre la lecchese d’adozione Asja Zenere, sesta alla fine della ...