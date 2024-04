Boxe | Aziz Abbes Mouhiidine si avvicina al professionismo | primo assaggio sulle sei riprese | poi le Olimpiadi

(Di giovedì 4 aprile 2024)si sta preparando per ledi Parigi 2024, dove sarà uno dei grandi favoriti per la conquista della medaglia d’oro tra i pesi massimi. Il pugile campano, argento agli ultimi due Mondiali dove è stato defraudato del titolo, si avvicinerà ai Giochi attraverso un doppio appuntamento: prima gli Europei a Belgrado dal 15 al 29 aprile, poi un incontro a Madrid il 4 maggio all’interno della serie IBA Champions Night (evento promosso dalla Federazione Internazionale che gestisce il pugilato dilettantistico).incrocerà Uke Smajli, kosovaro naturalizzato svizzero. Si tratta di un avversario ampiamente alla portata dell’azzurro, che avrà però modo dirsi alin questa ...

