Boston | sta bene il primo uomo che ha subito un trapianto di rene da un maiale geneticamente modificato

(Di giovedì 4 aprile 2024) È stato dimesso dall’ospedale diilessere umano che si è fatto trapiantare unda un. Ad annunciarlo è lo stesso Massachusetts General Hospital che ha seguito il paziente, il 62enne Richard Slayman di Weymouth (Massachusetts). L’operazione chirurgica è durata 4 ore ed è avvenuto lo scorso 16 marzo. L’combatteva da tempo con una malattia renale in fase terminale. L’ospedale diha annunciato che il nuovoimpiantato in Slayman funzionae che il 62enne non avrà più bisogno di dialisi. «Uno dei momenti più felici della mia vita», sono state le parole del paziente all’uscita dell’ospedale. «Non vedo l’ora di riprendere a trascorrere il mio tempo con la ...

