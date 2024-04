Bosco verticale | nuove luci e schermi immersivi | come saranno le stazioni della Metro A dopo i lavori

L’Italia è rinomata in tutto il mondo per l’eccellenza dei suoi progetti di arredamento. Dai mobili di lusso al design moderno, l’arredamento italiano rappresenta uno stile unico e sofisticato. In ... (moltouomo)

Iniziano i lavori forestali al Bosco Bolla Grande - La presenza di pipistrelli ha ritardato le opere di messa in sicurezza, che inizieranno l'8 aprile.ticinonews.ch

Che cosa ci hanno detto i 300 alberi con i sensori di Milano - Qualche mese fa vi abbiamo parlato del progetto Prospettiva Terra nato da un’idea di Stefano Mancuso, direttore del Laboratorio internazionale di Neurobiologia Vegetale e prolifico divulgatore di libr ...wired

Tor Bella Monaca, quei sogni negati ai giovani ostaggio di quattordici clan - in un territorio-ghetto sviluppato per lo più in verticale, secondo quei tristemente noti esperimenti di edilizia popolare che si sono rivelati per lo più fallimentari. Qui si apre Via ...ilmessaggero