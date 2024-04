(Di giovedì 4 aprile 2024) (Agenzia Vista) Roma, 3 aprile 2024 Nel corso dell'audizione di Lasorella, nella commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,ha lanciato una proposta legata alla parai: “Uno dei temi che rimane uno dei punti più complicati da affrontare, riguarda i soggetti nonche partecipano alle trasmissioni, aio ai Tg. Mi sembra di tutta evidenza che un giornalista o un opinionista che possa partecipare a un dibattito, o addirittura senza contraddittorio, ed esprimere le proprie opinioni nell'ambito della parrischia di avere un effetto analogo a quello di un esponente politico o un parlamentare. È un punto delicato: non so se a suo avviso ritiene che anche nell'ambito dell'attività ...

Boschi su par condicio: "Opinionisti e giornalisti nei talk vanno trattati come politici" - (Agenzia Vista) Roma, 3 aprile 2024 Nel corso dell’audizione di Lasorella, nella commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, Boschi ha lanciato una pr ...quotidiano

Automobilismo: Sorrento Roads by 1000 Miglia 2024 ai nastri di partenza - Roma, 4 apr. (Adnkronos) - Per il terzo anno consecutivo la Freccia Rossa torna in terra sorrentina con il format Roads by 1000 Miglia, pensato per portare un assaggio di 1000 Miglia al di fuori dei ...affaritaliani

Par condicio giornalisti, Renzi: “Serve norma. Travaglio schierato e pregiudicato” - (LaPresse) “Maria Elena Boschi ha ragione a dire che ci sono giornalisti schierati. Per me Marco Travaglio è un giornalista schierato.stream24.ilsole24ore