Boschi della zona Cesi Il blitz dei carabinieri

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 4 aprile 2024) Offensiva deidi Terni contro lo spaccio di droga: nuovi controlli nell’areava die, in un’altra operazione, l’arresto di un 29enne trovato con hashish e cocaina. Nella prima mattinata di lunedì i militari hanno perlustrato l’areava di San Biagio a, dove ci sono abitazioni abbandonate, utilizzate come rifugio da soggetti dediti all’attività di spaccio di stupefacenti. Le persone presenti si sono allontanate in tutta fretta appena percepito l’intervento dei militari. Ihanno rinvenuto e sequestrato grammi 40 circa di hashish. Inoltre è stato smantellato un bivacco utilizzato dagli spacciatori per nascondersi dalle forze di polizia, realizzato in maniera rudimentale tra la boscaglia con sedie, poltrone, un tavolo e batterie per auto, ...