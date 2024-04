Borsa | l' Europa cauta in attesa di Wall street | Londra +0 | 4%

(Di giovedì 4 aprile 2024) I mercati azionari del Vecchio continente vedono la boa di metà giornata in lievissimo miglioramento rispetto all'avvio di seduta, ma restano molto cauti indi capire quali saranno i tempi dei tagli dei tassi di interesse da parte delle banche centrali. Lamigliore è quella Madrid che sale dello 0,6%, seguita dain aumento dello 0,4%, con Parigi che sale dello 0,1%. Piatte Francoforte, Amsterdam e Milano. In calo i rendimenti sui titoli di Stato europei, con il tasso del Btp a 10 anni anche sotto il 3,8% e lo spread nei confronti del Bund tedesco a quota 142. In questo contesto, in Piazza Affari tra i titoli principali spiccano Poste italiane e Azimut, che salgono di un punto percentuale e mezzo, mentre la Banca popolare di Sondrio scende dell'1,8%. In ribasso dell'1,6% Tim a 0,23 euro dopo la corsa di ieri sul mega ...

Mercati azionari del Vecchio continente attorno alla parità in avvio di giornata: Londra e Amsterdam hanno aperto piatte, con Parigi e Francoforte in calo dello 0,1%. Madrid segna un rialzo dello

