Borsa | l' Asia cresce con Powell | solida Tokyo | bene Seul

(Di giovedì 4 aprile 2024) I mercati azionaritici e dell'area del Pacifico sono in generale rialzo interpretando le parole del presidente della Fed come una conferma che la banca centrale statunitense si appresta a ridurre i tassi con un programma che si stima non lontano dalle attese. Oltre che a, gli operatori guardano ai dati cruciali sull'occupazione negli Stati Uniti di domani, con ladiche ha concluso in aumento dello 0,8%. Chiusi per festività i listini cinesi e di Hong Kong, mentreha segnato una crescita finale dell'1,3%. Più cauta ladi Sidney, incerti i futures sull'avvio dei mercati europei.