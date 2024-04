Borgo San Lorenzo | convegno sulla vita del medico Angelo Gatti

(Di giovedì 4 aprile 2024)San(Firenze), 4 aprile 2024 - Undi studi sul dottormugellano, nativo di Ronta di Mugello, in occasione del 300esimo anniversario della nascita (1724-2024). È quello che si terrà sabato 6 aprile aSanpresso l’Oratorio di Sant’Omobono, davanti alla Pieve, con inizio alle ore 10.è conosciuto principalmente per le sue innovazioni nel campo dell'inoculazione, pratica introdotta in conseguenza delle epidemie di vaiolo, che nella seconda metà del XVIII secolo arrivava a colpire sei italiani su dieci. La pericolosità del vaiolo era accentuata dalla sua mancanza di ciclicità: focolai dell'infezione erano infatti sempre presenti sul territorio, e tutti ...

