Bordoni | a colpi di martello a Poppi

(Di giovedì 4 aprile 2024) Arezzo, 4 aprile 2024 – Verrà presentato venerdì 5 aprile 2024 alle ore 21:00 presso il Salone delle feste del Castello dei Conti Guidi di, l’ultimo progetto legato alla valorizzazione di Jacopo(1860-1936), messo in campo dal Comune di, da Piero Lanini (Società del Chiassobujo) e da RadiciMusic Records sull’opera del poppese poeta-muratore. Jacopo nacque a Soci, piccolissimo si trasferì con la famiglia adove il padre, di cui in seguito giovanissimo seguì le orme, lavorava come muratore., con la sua importante biblioteca, la Biblioteca Rilliana, rappresentò per il giovane Jacopo un terreno culturale fertile. Da autodidatta e bibliofiloebbe modo di affinare la sua sensibilità sociale e la sua cultura attraverso la lettura dei testi dei grandi ...