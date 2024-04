Bocciata la mozione di sfiducia a Daniela Santanchè con 213 voti contrari e 121 a favore

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di giovedì 4 aprile 2024) La Camera ha respinto ladinei confronti della ministra, con 213e 121 a. Si sono opposti tutti i partiti di maggioranza, insieme a Italia viva. La ministra, indagata per truffa ai danni dell'Inps e falso in bilancio, non era in Aula.