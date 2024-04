(Di giovedì 4 aprile 2024), 4 aprile 2024 - Ha, avendoci una colluttazione, un 32enne sorpresounavvenuto nella casa di una studentessa che abita nel suo stesso palazzo in via dei Bardi, a due passi del Ponte Vecchio a. Il presunto autore delè stato poi arrestato dalla polizia per rapina impropria e trovato anche in possesso di refurtiva razziata dalla casa dell'inquilino che lo ha. Quest'ultimo ha raccontato alla polizia che rientrato al'1 aprileessere stato fuori per Pasqua, aveva trovato la porta sfondata, le stanze completamente messe a soqquadro nonché alcuni yogurt e succhi di frutta aperti. A chiamare il 112 Nue intorno alle 20 di martedì scorso alcuni turisti perchè era in corso una ...

Il musicista, originario di Altamura, stava tornando in Puglia per le vacanze di Pasqua. La polemica sui social . «Non mi venite a dire che non ci sono discriminazioni» (vanityfair)

Un cittadino marocchino di 32 anni è stato arrestato con l'accusa di rapina impropria in abitazione. Le volanti della Questura sono intervenute intorno alle 20.00 in una palazzina di via dei Bardi ... (firenzepost)

Bloccato dal condominio dopo un furto in centro a Firenze - Firenze, 4 aprile 2024 - Ha Bloccato, avendoci una colluttazione, un 32enne sorpreso dopo un furto avvenuto nella casa di una studentessa che abita nel suo stesso palazzo in via dei Bardi, a due passi ...lanazione

Fastweb Energia, 3 offerte a prezzo fisso mensile per luce e gas e Bloccato per 5 anni. Ecco come funzionano - Fastweb Energia si posiziona nel settore energetico introducendo tre piani tariffari a canone fisso, delineati per soddisfare diversi livelli di consumo energetico.businessonline

Incidente A4, camion a fuoco in galleria Vinci ad Ascoli: 1 morto, traffico Bloccato per chilometri - Tamponamento a catena oggi sull'autostrada A14 nel territorio di Cupra Marittima (Ascoli Piceno): nell'incidente coinvolti due camion e un bus, il bilancio ...fanpage