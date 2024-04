Blitz della Guardia di Finanza nella sede della Pistoiese | arrestato il presidente De Simone

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 4 aprile 2024) Si è registrato undiUs(squadra di Serie D), in via dello Stadio:Maurizio De, di fatto il patronsocietà di calcio. Secondo l’accusa il numero uno del club è coinvolto in una maxi frode ai danni dell’Unione europea sul Pnrr. Secondi quanto riporta l’Ansa il sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi, appena avuta notizia ha informato il Consiglio comunale. “Abbiamo appreso che stamattina ladi, nell’ambito di un’operazione svolta a livello europeo, ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti del garante del trust ...