Blinken | “L’Ucraina diventerà membro della Nato”

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di giovedì 4 aprile 2024) Il segretario di Stato americano Antonyha affermato oggi chealla fineun, aggiungendo che il sostegno a Kiev è “solido come una roccia” tra gli stati membri. “. Il nostro scopo al vertice è quello di contribuire a costruire un ponte verso tale adesione”, ha dettoai giornalisti a Bruxelles. Il segretario di Stato americano Antonyha affermato oggi chealla fineun“Gli Stati Uniti non invieranno soldati in Ucraina” ha detto a Emmanuel Macron il ...