Blanco assolto per le rose distrutte a Sanremo 2023 | ma il Codacons non ci sta | “Il tribunale di Imperia commette una clamorosa gaffe” Ecco quale

(Di giovedì 4 aprile 2024) Tanta acqua sul fuoco delle polemiche e sulledanneggiate. È quello che ha fatto il gip Massimiliano Botti deldi, che ha rigetta la richiesta deldi procedere controin seguito alla famosa performance e distruzione dellesul paloc del Festival di. Il cantante, durante la presentazione del singolo “L’isola delle”, aveva avuto un problema tecnico audio e per tutta risposta si era sfogato contro lesul palco del Festival, salvo poi scusarsi qualche ora dopo sui social. Il comportamento dell’artista è stato messo sotto torchio dalche ha avviato una denuncia per il reato di danneggiamento. Ma ildi ...

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli separati ma sempre insieme: dalle cene di famiglia alla fede ancora al dito, la nuova vita dell'ex coppia - Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli si sono separati la scorsa estate dopo un’unione trentennale. Un colpo al cuore per tanti che credevano che il loro fosse un amore eterno, senza fine.ilgazzettino

Sanremo, il gip archivia il caso "Blanco". Ma il Codacons annuncia nuovo ricorso - Per il giudice, "non giustificabile, ma comprensibile la collera dell'indagato a fronte di un inconveniente tecnico". I consumatori: "Clamorosa gaffe. Impugneremo" ...rainews

Sanremo 2023, Blanco assolto per il palco distrutto - Per il Gip di Imperia il gesto del cantante bresciano è imputabile alla «tensione di gara». Il Codacons non si arrende e annuncia istanza di revisione in Cassazione.quibrescia