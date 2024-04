(Di giovedì 4 aprile 2024) Il sindaco dell'Aquila all'epoca era primo cittadino di Villa Sant'Angelo, 'vissi in tendopoli 7 mesi' Oggi è sindaco dell'Aquila al secondo mandato. All'epoca, in quel terribile 6 aprile 2009 in cui undi magnitudo 6.3 polverizzò l'aquilano trascinando con sé 309 vittime, indossava la fascia tricolore di un piccolo borgo, Villa Sant’Angelo: 500 abitanti

(Adnkronos) – Oggi è sindaco dell'Aquila al secondo mandato. All'epoca, in quel terribile 6 aprile 2009 in cui un sisma di magnitudo 6.3 polverizzò l'aquilano trascinando con sé 309 vittime, ... (periodicodaily)

(Adnkronos) – Oggi è sindaco dell'Aquila al secondo mandato. All'epoca, in quel terribile 6 aprile 2009 in cui un sisma di magnitudo 6.3 polverizzò l'aquilano trascinando con sé 309 vittime, ... (webmagazine24)

Biondi, '15 anni fa sisma L'Aquila, Meloni arrivò in Mini con Fazzolari' - Il sindaco dell'Aquila all'epoca era primo cittadino di Villa Sant'Angelo, 'vissi in tendopoli 7 mesi' Oggi è sindaco dell'Aquila al secondo mandato. All'epoca, in quel terribile 6 aprile 2009 in cui ...adnkronos

Pubblicata l'ordinanza per il lutto cittadino all'Aquila - Il sindaco dell'Aquila Pierluigi Biondi ha firmato un'ordinanza con la quale viene proclamato il lutto cittadino per l'intera giornata di sabato 6 aprile, 15/mo anniversario del sisma del 2009 "in ...ansa

L’Aquila verso il 6 aprile: la nuova ordinanza del sindaco Biondi - L’Aquila è ormai pronta per ricordare le vittime del terremoto di 15 anni fa. Il sindaco Biondi ha firmato una nuova ordinanza per il 6 aprile. Sono passati ormai 15 anni da quel tragico 6 aprile, ma ...abruzzo.cityrumors