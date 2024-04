Biogem | asse tra imprenditoria e scienza | seminario con il fondatore di Biorek

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 4 aprile 2024) Le nuove frontiere train un. L’incontro, in programma martedì prossimo alle 12, nella sede dell’Istituto arianese, avrà come protagonista il dottore Francesco Trevisani,e amministratore di(company di diagnostica molecolare applicata alla patologia oncologica renale) e nefrologo presso l’ospedale San Raffaele di Milano. Nel corso del, introdotto dal direttore scientifico di, Giovambattista Capasso e fruibile anche in videoconferenza al link https://meet.goto.com/677724445, si discuterà di un nuovo modello gestionale, che punta a trasformare la figura dell’imprenditore in un vero e proprio ‘scienziato’ della sua azienda, capace di affrontare le nuove sfide interne ed esterne ...