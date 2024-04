Bimbo di 2 anni cade da una finestra al terzo piano | ricoverato al Papa Giovanni

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 4 aprile 2024) ÈalGiovildi 2caduto da unaalmercoledì pomeriggio in un condominio di Airuno, comune della Brianza lecchese. Trasportato in ospedale in condizioni critiche, ora sarebbe in via di miglioramento anche se la prognosi rimane riservata. Ancora in via di ricostruzione l’esatta dinamica del terribile incidente domestico: sembra che il(duenon ancora compiuti) stesse giocando quando è salito sul davanzale di unadell’appartamento dove vive insieme ai genitori di origini straniere e alla nonna, sporgendosi endo dala un’altezza di circa dieci metri. Immediato ...