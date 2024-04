Bimbo cade a scuola e la mamma fa esposto | chiuso il cortile “non a norma” | protesta dei genitori

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 4 aprile 2024) Radici degli alberi sporgenti, assenza del manto erboso, lamiere che fuoriescono dal terreno, panchine rotte, zone non delimitate dove è possibilere, sacchi dell’immondizia accatastati in un angolo. Ecco come appare oggi ildell’Istituto comprensivo Diaz, di via Crocefisso, una delle scuole storiche del centro di Milano, e uno dei gioielli dal punto di vista della didattica ma non della vivibilità per i piccoli alunni, in tutto 350 bambini fra i 6 e i 10 anni, costretti a rimanere per 8 ore in classe a causa della negligenza dell’amministrazione comunale di Milano. Da oltre 20 anni, come sottolineano le famiglie dei piccoli alunni, Palazzo Marino viene chiamato dalla dirigenza dell’Istituto a mettere in sicurezza ilinterno, dichiarato inagibile dopo l’delladi un ...