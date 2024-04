(Di giovedì 4 aprile 2024) "Dobbiamo ricordare che ilche assumiamo verso i nostri alleati -del territorio della- rende anche noi più sicuri e fornisce agli Stati Uniti un baluardo di sicurezza senza eguali in nessun'altra nazione al mondo. E come i nostri predecessori, dobbiamo chiederci cosa possiamo fare - cosa dobbiamo fare - per creare un futuro più pacifico": lo afferma Joein una nota per i 75 anni della, un'Alleanza "oggi piu' grande, piu' forte e piu' determinata che mai", dopo l'ingresso di Svezia e Finlandia.

Biden, sacro impegno a difendere ogni centimetro nella Nato - "Dobbiamo ricordare che il sacro impegno che assumiamo verso i nostri alleati ... fare - cosa dobbiamo fare - per creare un futuro più pacifico": lo afferma Joe Biden in una nota per i 75 anni della ...ansa

ONU e ONG umanitarie respingono il molo galleggiante dell’Amministrazione Biden per Gaza - (Una ro-ro del Military Sealift Command conduce uno scarico in mare per un’esercitazione Joint Logistics Over the Shore -JLOTS-; foto courtesy US Navy) Le ONG umanitarie e i funzionari delle Nazioni U ...ilnautilus

Biden, 'sofferenza dei palestinesi in cima a miei pensieri' - 'Mentre i musulmani si riuniscono in tutto il mondo nei prossimi giorni e settimane per interrompere il digiuno, la sofferenza del popolo palestinese sarà in cima ai pensieri di molti. E' in cima ai m ...informazione