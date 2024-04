Biden crede ancora in Abramo, ma per gli arabi normalizzare stanca - Sullivan vola in Arabia Saudita, ma l'accordo con Israele resta difficile. Gli Emirati accusano Netanyahu per l'attacco al convoglio umanitario di Wck e trattano con Hezbollah ...ilfoglio

Meloni-Biden: per amore e per forza - Il rapporto tra i due non è tattico ma strategico: lei rafforza il suo profilo internazionale, lui la considera affidabile. Resta il paradosso del governo più ...huffingtonpost

Le Confessioni di Hunter, il figlio (ex tossico dipendente) di Biden - Il figlio del Presidente, è un avvocato ed è un padre. É anche un ex tossico dipendente, finito nel vortice della delinquenza, invischiato, forse anche volontariamente, in video hot con prostitute ...ticinolive.ch