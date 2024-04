Biden avverte Netanyahu | “Politica Usa dipenderà da azioni Israele sui civili”

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di giovedì 4 aprile 2024) Pubblicato il 4 Aprile, 2024 (Adnkronos) – "Gli attacchi agli operatori umanitari e in generale la situazione umanitaria sono inaccettabili.deve annunciare e attuare una serie di misure specifiche, concrete e misurabili per affrontare i danni ai, le sofferenze umanitarie e la sicurezza degli operatori umanitari". E' quello che il presidente americano Joeha detto in un colloquio telefonico al premier israeliano Benjamin, secondo quanto si legge in una nota della Casa Bianca, nella quale si sottolinea che"ha chiarito che ladegli Stati Uniti nei confronti di Gaza sarà determinata dalla nostra valutazione sull'azione immediata dirispetto a queste misure". Il presidente ha anche sottolineato che "un cessate il ...