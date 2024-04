Biden avverte Netanyahu | “Politica Usa dipenderà da azioni Israele sui civili”

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di giovedì 4 aprile 2024) (Adnkronos) – "Gli attacchi agli operatori umanitari e in generale la situazione umanitaria sono inaccettabili.deve annunciare e attuare una serie di misure specifiche, concrete e misurabili per affrontare i danni ai, le sofferenze umanitarie e la sicurezza degli operatori umanitari". E' quello che il presidente americano Joeha detto in un