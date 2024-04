Biden alla festa per i 75 anni della NATO | “Sacro impegno a difendere ogni centimetro dell’Alleanza”

Diventa sempre più avvelenata la campagna elettorale americana. A far salire la tensione è stata l’ennesima provocazione di Donald Trump , che ha posta to sul suo social Truth un video di 20 secondi ... (quotidiano)

Israele, dagli Usa ok definitivo a 2mila bombe nel giorno del raid sui cooperanti - Ma alla domanda sul perché l'amministrazione Biden non abbia almeno messo in pausa il procedimento dopo l'incidente o fino ai risultati dell'inchiesta che Israele ha promesso sul raid, il portavoce ...adnkronos

Gaza, “fai di tutto per fermare la guerra”. Il retroscena di Biden sulla moglie - «Ferma la guerra a Gaza, fermala subito». È questa l’esortazione che Jill Biden ha rivolto al marito, secondo quanto ...iltempo

75esimo anniversario della Nato, il segretario Stoltenberg: “Insieme siamo più forti”. Biden: “Usa manterranno il loro impegno” | VIDEO - Spazio anche alla guerra in Ucraina e ai prossimi passi per contrastare ... Ucraina dicendo che prima o poi Putin sarà costretto a sedersi al tavolo della pace. Biden: “Il nostro impegno resta” Il ...tag24