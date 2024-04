Biden a Netanyahu | cessate il fuoco ora

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 4 aprile 2024) 21.05 "La politica degli Stati Uniti rispetto a Gaza sarà determinata" dai passi che Israele prenderà "per affrontare i danni ai civili, le sofferenze umanitarie e la sicurezza degli operatori". Lo ha detto il presidente Usa in una telefonata con il premierha sottolineato che "unilimmediato è essenziale per stabilizzare e migliorare la situazione umanitaria e proteggere i civili innocenti" e ha ribadito: l'uccisione di operatori umanitari è "inaccettabile".