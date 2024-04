Bicocca | incatenati per boicottare Israele? Il rettore li gela e tira dritto

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 4 aprile 2024) Il format delle proteste anti-israeliane dei collettivi universitari contagia anche l'Universitàdi Milano. Lo scopo è sempre lo stesso: spingere gli atenei ad uscire dal bando Maeci ele collaborazioni scientifiche con. Ieri però, all'università milanese, gli attivisti di ultrasinistra di “Cambiare rotta” hanno introdotto una novità. Non più cortei, cori, occupazioni, accampamenti e violenze contro la polizia. No, stavolta si sono portati le catene. Forti del risultato ottenuto a Torino, dove sono riusciti a far votare al Senato accademico la mozione contro il bando, “Cambiare rotta” ci sta riprovando un po' ovunque: Roma, Bari, Firenze, Napoli. E pure alladi Milano, visto che ieri si teneva il Senato accademico. (...) Clicca qui, registrati gratuitamente a www.liberoquotidiano.it ...