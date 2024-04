Berrettini-Sonego | oggi Atp Marrakech 2024 | l' orario e dove vederla in diretta

(Di giovedì 4 aprile 2024) Derby azzurro da non perdere all'Atp 250 di Marrakesh. Matteo, che sulla terra rossa in questo torneo ha battuto il kazako Shevchenko e lo spagnolo Munar, cerca ulteriori conferme della sua ritrovata competività contro Lorenzo, anche lui a caccia di una serie positiva di...

AGI - Sara' domani derby italiano nei quarti di finale del "Grand Prix Hassan II", Atp 250 da 579.320 euro che si sta disputando sui campi in terra rossa di Marrakech , in Marocco. A sfidare Lorenzo ... (agi)

Marrakech – Lorenzo Sonego e Matteo Berrettini ai quarti di finale del torneo Atp di Marrakech . L’azzurro, testa di serie numero 4, negli ottavi di finale supera l’indiano Sumit Nagal per 1-6, 6-3, ... (ilfaroonline)

Marrakech, quarti: derby Berrettini-Sonego, per Fognini c’è Kotov - Tanta Italia venerdì nei quarti di finale al “Grand Prix Hassan II” (ATP 250 - montepremi 579.320 euro) che si sta disputando sui campi in terra rossa di Marrakech, in Marocco: derby tricolore tra ...sport.tiscali

Atp Montecarlo: Berrettini si prende una wild card in attesa del derby con Sonego. Nadal annuncia il forfait - Insieme a lui e a Berrettini, nel tabellone principale ci saranno anche Matteo Arnaldi e Lorenzo Musetti. Dovrebbero invece passare dalle qualificazioni Lorenzo Sonego e Flavio Cobolli. Non sarà un ...sport.virgilio

Berrettini wild card a Montecarlo! Da Sinner a Djokovic: attesa per il sorteggio - Il tennista romano è attualmente impegnato a Marrakech dove sabato affronterà il connazionale Sonego nei quarti di finale ...tuttosport