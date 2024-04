Benevento | oggi seduta a porte aperte | ‘curiosità’ per Ciciretti e Ferrante

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 4 aprile 2024) Tempo di lettura: 2 minutiAppuntamento alle 15:15 per i tifosi giallorossi chepotranno assistere alla consuetaall’Antistadio Imbriani. C’è curiosità per conoscere le condizioni di, reduce da un fastidio muscolare che gli sta impedendo di allenarsi in maniera continua. Per l’attaccante romano non dovrebbe trattarsi di nulla di serio, ma lo staff medico ha deciso di agire con cautela anche considerando i tanti giorni che mancano al derby con la Juve Stabia. Sul prato dell’Imbrianise ne saprà qualcosa in più sulle sue condizioni, anche se appare quasi certo il lavoro differenziato per quella che è una pedina fondamentale dello scacchiere di mister Auteri. Dal suo sinistro possono nascere le giocate decisive per battere la Juve Stabia e sarà ...