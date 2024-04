Benevento | interruzione idrica | domani e sabato scuole chiuse

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di giovedì 4 aprile 2024) Chiusura disposta con ordinanza urgente, in ragione dell’che interesserà larga parte del territorio cittadino per lavori sulla tratta dell’Alta Velocità Napoli-Bari, 4 aprile 2024 – Con ordinanza contingibile e urgente, in ragione dell’che interesserà larga parte del territorio cittadino per lavori sulla tratta dell’Alta Velocità Napoli-Bari, il sindaco Clemente Mastella ha disposto per le giornate di venerdì 5 e6 aprile la chiusura di tutte ledi ogni ordine grado, sia pubbliche che private e di tutti gli asili nido, sia pubblici che privati ricadenti nel territorio comunale. Il provvedimento estende, dunque, a tutte lecittadine le decisioni adottate con l’ordinanza del 25 ...