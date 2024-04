Beccato a Pianura con la cocaina in casa | arrestato

Altra pioggia in arrivo però non preoccupa il livello dei grandi fiumi - Pasqua e Pasquetta passeranno con la pioggia, ma il livello dei grandi fiumi resta abbondantemente nei limiti di sicurezza. Il Po, ieri pomeriggio, era a quota meno 0,03 sullo zero idrometrico al pont ...laprovinciapavese.gelocal

Bioglio: Borgo Cà del Becca in tv su Rai 2 - La trasmissione Dreams Road è andata a trovare Fabrizio Ghilardi e Valentina Fiorio. I conduttori hanno incontrato anche il musicista Alex Gariazzo. In tv Non capita tutti i giorni di vedere in tv le ...primabiella