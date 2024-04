Beatrice Luzzi pronta a tornare in tv | le proposte dopo Grande Fratello

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di giovedì 4 aprile 2024)è stata, senza ombra di dubbio, la vera protagonista di questa edizione del, che si è da poco conclusa. Questo, però, purtroppo non le è bastato affinché riuscisse ad aggiudicarsi la vittoria della diciassettesima edizione del reality show, in quanto è stata superata all'ultimo da Perla Vatiero che, come detto dall'attrice, ha gareggiato in due. Ad ogni modo, come spesso ha già insegnato la storia, nel mondo della televisione non conta sempre la vittoria. Molto spesso, infatti, personaggi che si sono classificati più in basso in un reality show, sono riusciti a realizzarsi professionalmente o a vivere uno slancio enorme della propria carriera. Per contro, ci sono stati anche volti che hanno trionfato, ma chepoco sono finiti nel dimenticatoio. Ebbene, appartenente ...