Batman | video gameplay ed immagini del gioco cancellato di Monolith

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di giovedì 4 aprile 2024) Sono stati condivisi in rete deideldisviluppato daSoftware, team a cui dobbiamo Shadow of Mordor, e poi tristementeda Warner Bros. Games. Come leggiamo su Eurogamer.net, qualche anno fastava lavorando ad un titolo dedicato interamente al Cavaliere Oscuro collegato direttamente con la pluripremiata trilogia di film di Christopher Nolan. Ma ad un certo punto ilè stato scartato dal publisher americano, con alcune indiscrezioni che vogliono proprio Nolan aver deciso di bocciare il progetto. E nell’episodio del 2019 di Did You Know Gaming? è stato rivelato che questodi, contraddistinto dal nome in codice Apollo, ...