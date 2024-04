Bastoni braccio armato dell’Inter di Inzaghi | spicca in una top5

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 4 aprile 2024) Alessandroè da anni uno dei migliori difensori della Serie A. E con l’assist per l’1-0 di Inter-Empoli – il terzo consecutivo in questa stagione – si conferma tra i migliori in un dato. BUONE ABITUDINI – Alessandronon si ferma più. E i compagniringraziano sentitamente. A partire da Federico Dimarco, l’ultimo in ordine a beneficiare di un assist del numero 95. Che contro l’Empoli arriva a 3 assist consecutivi in questa Serie A (qui si possono rivedere tutti). Confermandosi un fattore più che decisivo nell’Inter di Simone. Tanto che definirlo solo un difensore appare quantomeno riduttivo. LUNGHE LEVE –è il primo registadi, il primo creatore di gioco. Colui che solitamente innesca la manovra nerazzurra, ...