Basket serie A2 Sollievo Rbr | allarme rientrato per Marks

(Di giovedì 4 aprile 2024) Rbr è tornata ieri ad allenarsi a ranghi completi dopo i due giorni di pausa lasciati da coach Dell’Agnello. Lunedì i biancorossi saranno di scena a Torino e la settimana di lavoro inizia e procede con lo stesso ritmo del pre-Cremona, l’altra trasferta giocata in posticipo. Tutto ok per, che era assieme ai compagni nonostante il perdurante problema al rachide cervicale. Una Riviera Banca al completo è essenziale per provare un colpo in Piemonte che potrebbe essere decisivo. La A2 intanto è in fermento per il mercato, con Trapani pigliatutto (Gentile e Alibegovic), Magro che passa da Cento a Forlì dopo lo scontro diretto, Giuri alla Fortitudo e Giordano a Treviglio. Domani stop definitivo alle trattative e roster che rimarranno gli stessi fino alla fine della stagione. C’è ancora poco tempo per porre dei correttivi e aggiustare le varie squadre. Rimini è rimasta ...

