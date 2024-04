Basket | in serie C la Pallacanestro Femminile Pisa ospita Montecatini per vincere

(Di giovedì 4 aprile 2024), 4 aprile 2024 – Dopo aver iniziato con il piede giusto la seconda fase del campionato diC, orientata alla salvezza, vincendo con il fanalino di coda GEAGrosseto, e aver osservato un turno di riposo, laaffronta la già salva, con l’obiettivo di mettersi in sicurezza entro la fine del girone di andata. Nel posticipo casalingo contro GEAGrosseto, ultima del girone, le ragazze di Stefano Zari hanno vinto, non senza sofferenza, grazie ad un lieve vantaggio maturato prima del riposo, difeso poi con determinazione nella ripresa. La squadra del presidente Laura Guerrini, che ha ritrovato stabilmente Mercolini e Garruto, a lungo assenti nel girone di ritorno della regular season, è chiamata ad ...

